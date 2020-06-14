"رويترز": مقتل 60 شخصا بهجومين لجماعات متشددة في نيجيريا

أفادت مصادر محلية عدة لوكالة "رويترز" بمقتل 60 شخصا على الأقل جراء هجومين نفذتهما جماعات متشددة شمال شرق نيجيريا.

ونقلت "رويترز" عن موظفين إنسانيين اثنين ومصادر من الأهالي المحليين أن الهجومين طالا منطقتي مونغونو ونغانزاي ذاتيتي الحكم في ولاية بورنو، وأسفرا عن مقتل 60 شخصا وإصابة مئات الآخرين.

وأوضحت المصادر أن مسلحين مزودين بأسلحة ثقيلة بينها قاذفات وصلوا في حوالي الساعة 11:00 إلى مونغونو، التي تتمركز فيها منظمات غير حكومية، حيث اشتبكوا مع قوات الأمن وقتلوا نحو 20 عنصرا فيها.

كما أحرق المسلحون مكتبا إنسانيا للأمم المتحدة ومركزا للشرطة المحلية، محذرين السكان المحليين من العمل مع العسكريين والمنظمات الدولية.

وتقريبا في الساعة ذاتها دخلت مجموعة مسلحين أخرى إلى منطقة نغانزاي، راكبين دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع، حيث قتلوا نحو 40 مدنيا.

وأسفرت هجمات "بوكو حرام" وذراعها في نيجيريا "الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا" عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

ويأتي الهجومان الجديدان بعد عملية أخرى نفذت منذ عدة أيام في منطقة غوبيو وأدت إلى مقتل 69 شخصا.

المصدر: "رويترز"