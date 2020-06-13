وسائل إعلام: طهران كانت على استعداد للانتقام في حال أوقفت واشنطن ناقلات النفط المتوجهة إلى فنزويلا

قالت وكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري الإيراني إن البحرية الإيرانية استعدت لاستهداف سفن تجارية أمريكية بالخليج في حالة اعتراض قوات أمريكية ناقلات إيرانية كانت في طريقها لفنزويلا.

وأرسلت إيران أسطولا مؤلفا من 5 ناقلات وقود لفنزويلا في شهر مايو، وقالت طهران إنها ستواصل هذه الشحنات إذا طلبت كراكاس المزيد على الرغم من انتقاد واشنطن للتجارة بين البلدين وكلاهما تفرض الولايات المتحدة عليها عقوبات.

وقالت وكالة "نور نيوز" على موقعها الإلكتروني: "طبقا لتقارير تلقتها نور نيوز، بعد تزايد التهديدات العسكرية ضد السفن الإيرانية المتجهة لفنزويلا، صدر أمر للقوات المسلحة الإيرانية بتحديد وتعقب عدة سفن تجارية أمريكية في الخليج وخليج عمان".

وشكت إيران للأمم المتحدة الشهر الماضي واستدعت السفير السويسري في طهران والذي يمثل المصالح الأمريكية في الجمهورية الإسلامية، بشأن الإجراءات المحتملة التي قد تتخذها واشنطن ضد الناقلات الإيرانية.

وقال مسؤول أمريكي لـ"رويترز" في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة، التي لم تعرقل شحنات الناقلات الإيرانية، تفكر في فرض عقوبات على عشرات من ناقلات النفط الأجنبية الإضافية لتعاملها مع فنزويلا.

المصدر: رويترز