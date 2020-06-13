إيران.. 2410 إصابات جديدة بكورونا كأعلى حصيلة يومية خلال أسبوع

سجلت إيران خلال الساعات الـ24 الماضية 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت 71 حالة وفاة .

وارتفعت بذلك حصيلة الإصابات إلى حوالي 185 ألفا، وبلغ إجمالي الوفيات 8730 حالة.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، ارتفع عدد المتعافين إلى 146748 شخصا، فيما لا يزال 2755 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

وقالت الوزارة إن الوضع الصحي في أقاليم خوزستان وهرمزغان و بوشهر و خراسان لا يزال عند الحالة الحمراء.

وحذر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق اليوم، من مخاطر عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، منوها بأنه سيتم إعادة فرض القيود السابقة في حال اضطرت السلطات لذلك.

المصدر: RT