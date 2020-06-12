إيران تطلب من فرنسا مساعدة في فك شفرة بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة  

ذكرت إيران أنها طلبت من مكتب التحقيق والتحليل لسلامة الطيران المدني بفرنسا "BEA" مساعدة في فك شفرة الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها القوات الإيرانية في يناير.

وقال ممثل إيران لدى وكالة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة، فرهاد بارفاريش، في حديث لوكالة "رويترز" عبر الهاتف، اليوم الجمعة: "تقدم المجلس الإيراني للتحقيق في الحوادث الجوية مؤخرا بطلب إلى BEA أن تأخذ إيران المسجلين إلى مقره في فرنسا لقراءة بياناتهما".

وأضاف بارفاريش أن الطلب الإيراني يشمل أن يتم فك شفرة بيانات الصندوقين الأسودين "بحضور ممثلين عن دول أخرى لها علاقة بالأمر وعن منظمة الطيران المدني الدولي، إذا كان BEA في وضع يتيح له ذلك".

وقال المكتب الفرنسي، حسب "رويترز"، إنه لم يتلق الطلب رسميا، ولا يزال يجري مناقشات مع إيران وكندا وأوكرانيا حول أي علاقة له بالأمر.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية قد أسقطت يوم 8 يناير 2020 بصاروخ أرض جو إيراني، ما أدى إلى مقتل 176 شخصا في الحادث الذي وصفته طهران بأنه "خطأ كارثي" في وقت تصاعدت فيه حدة التوتر مع الولايات المتحدة.

وكان مصير مسجل الصوت في قمرة القيادة ومسجل البيانات، أي الصندوقين الأسودين، مثار خلاف دولي طغت عليه أزمة فيروس كورونا المستجد التي تقول إيران إنها ساهمت أيضا في بعض التأخير في التحقيق الذي يجريه المجلس الإيراني للتحقيق في الحوادث الجوية.

وتتهم إيران الولايات المتحدة، وهي التي صنعت الطائرة من طراز "بوينغ 737-800"، برفض تقديم البرمجيات التي من شأنها فك شفرة المسجلين، في حين وجهت كندا وأوكرانيا الاتهام إلى الجانب الإيراني بالتلكؤ في التحقيقات.

المصدر: "رويترز" + وكالات