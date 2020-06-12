القضاء السويسري يغلق ملف اغتيال معارض إيراني حدث قبل 3 عقود

يعتزم القضاء السويسري وضع حد للتحقيقات بشأن 14 شخصا لدورهم المزعوم في اغتيال المعارض الإيراني كاظم رجوي، والذي قتل على الأراضي السويسرية عام 1990، لسقوط القضية بالتقادم.

وأشار محامي أسرة رجوي، أنه تلقى رسالة من مكتب المدعي العام في كانتون فو، تبلغه، بأنه "تقرر إيقاف التحقيقات والتخلي عن القضية، وأنه يجب إيقاف التحقيق الجنائي بمقتضى قانون التقادم".

وطالب المدعي العام من محامي الدفاع "تقديم أي طلبات أو اعتراض بحلول 17 يونيو المقبل".

من جهته، عبر قياديون في المعارضة الإيرانية عن سخطهم، عقب صدور الإعلان، وجاء في بيان صدر عنهم: "تحتج المقاومة الإيرانية بشدة وتدين إغلاق ملف اغتيال البروفسور كاظم رجوي".

وقتل رجوي، ممثل المجلس الوطني المعارضة الإيرانية في سويسرا، بعد إطلاق النار عليه في وضح النهار من قبل مسلحين في أبريل عام 1990، بينما كان يقود سيارته في طريقه إلى منزله الكائن بمنطقة كوبيه، القريبة من مدينة جنيف.

المصدر: "أ ف ب"