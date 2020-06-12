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تركيا تعلن إنتاج "علاج مهم" لمصابي كورونا

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تركيا تعلن إنتاج
Reuters
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أعلنت السلطات التركية، إنتاج "علاج مهم" للمصابين بفيروس كورونا، لافتة إلى أن الدواء في مرحلة الترخيص، وأنه يجري التخطيط في المرحلة المقبلة لتصديره إلى الخارج.

وقال وزير الصناعة التركي، مصطفى ورانك، حسبما نقلت عنه فناة "إن تي في" المحلية: "أنتجنا دواء مهما لعلاج المصابين بفيروس كورونا بإمكانيات محلية، ونخطط لاستخدامه في تركيا وتصديره"​​​.

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وأضاف "وصلنا إلى مرحلة ترخيص الدواء المضاد لكورونا".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تركيا 174023، مع ارتفاع حصيلة المتعافين من الفيروس 147860 شخصا، وهذا ما يشكل حوالي 85 من المصابين.

المصدر: وكالات

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