ترامب يدافع عن الشرطة الأمريكية

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قوات حفظ النظام، متجنبا من جديد الحديث عن الجدل حول العنصرية وأعمال العنف التي ترتكبها الشرطة، في حين كان تعليقه عليها منتظرا جدا.

إقرأ المزيد

وتحدث ترامب، أمس الخميس، خلال زيارة إلى دالاس، بدون أن يدخل في التفاصيل، عن مرسوم يجري إعداده "لتشجيع" رجال الشرطة على العمل بأكبر قدر من المهنية. لكنه دافع خصوصا عن هؤلاء الرجال، مؤكدا ضرورة امتلاك البلاد "شرطة أقوى".

وقال: "هناك دائما نماذج سيئة في كل مكان، وأستطيع أن أقول لكم أن هؤلاء ليسوا كثرا في الشرطة"، مرددا عبارته المثيرة للجدل عن ضرورة "السيطرة على الشوارع". وقال "نسيطر على الشوارع برأفة".

وحذر الرئيس الملياردير الجمهوري أيضا من التعميم الاعتباطي، وقال: "يجب أن نعمل معا لمكافحة التعصب والأحكام المسبقة في كل مكان، لكننا لن نحقق تقدما ولن نشفي جروحنا بوصف ملايين الأمريكيين بشكل اعتباطي بالعنصريين والمتعصبين".

ومنذ اندلاع التظاهرات بدأ الرئيس ترامب يشيد "بالقانون والنظام"، لكنه يتحفظ جدا على ذكر استياء وغضب ملايين الأمريكيين بعد موت جورج فلويد اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض.

وتضج واشنطن منذ أيام بمعلومات عن مبادرة رئاسية قوية، مثل خطاب رسمي للتطرق إلى مسألة التمييز العنصري في أكبر قوة في العالم. لكن رجل الأعمال السابق ترامب لم يأت على ذكر أي إشارة في هذا الاتجاه حتى الآن.

المصدر: أ ف ب