وفاة قنصل مصر السابق في اسطنبول

نعت وزارة الخارجية المصرية، السفيرة، نرمين عفيفي، التي كانت تشغل سابقا منصب قنصل مصر العام في اسطنبول.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها "تنعي ببالغ الحزن والأسى السفيرة نرمين عفيفي، التي وافتها المنية أمس الأول الثلاثاء".

وأشارت إلى أن "الفقيدة عملت بديوان عام وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية بالخارج".

من جانبه، نعى المجلس القومي للمرأة بمصر الفقيدة في بيان، لافتا إلى أنها تقلدت العديد من المناصب منها قنصل مصر العام في اسطنبول، ونائب رئيس البعثة المصرية في برلين، ومديرة شؤون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية.

المصدر: وكالات