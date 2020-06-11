وزير الخارجية الإيطالي: مصر محاور رئيس في المتوسط

وصف وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، مصر بأنها لا تزال واحدة من المحاورين الرئيسيين في منطقة البحر المتوسط.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية في جلسة لمجلس النواب الإيطالي بشأن مراجعة سياسة الإمدادات العسكرية للحكومة المصرية، نوه بالدور الذي لعبته مصر في "ملفات مهمة مثل الصراع في ليبيا ومكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة والتعاون في مجال الطاقة".

وشدد الوزير دي مايو على أن المهمة البحرية الأوروبية إيريني "ليست حصارا بحريا"، وهي إذا نجحت في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، ستساهم في استقرار هذا البلد وتوقف وتبطئ تدفقات الهجرة.

وكشف وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده "استعجلت مرارا حكومة الوفاق الليبية من أجل الرد على المقترحات التي أرسلت في شهر فبراير بهدف تحسين مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".

المصدر: نوفا