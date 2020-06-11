مصادر إيرانية: طهران سترسل صندوقي الطائرة الأوكرانية الأسودين لباريس بشرط!

قالت مصادر إن إيران أبلغت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى باريس لتحليلهما بمجرد موافقة الدول المشاركة في التحقيق.

وقال ممثلان لإيران يوم الأربعاء في اجتماع عبر الإنترنت لمجلس الوكالة الدولية، إن طهران سترسل الصندوقين اللذين تضررا بشدة إلى مكتب التحقيق الفرنسي في الحوادث الجوية قريبا، بشرط موافقة الدول المشاركة في التحقيق.

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من جهتها رفضت متحدثة باسم وزير النقل الكندي مارك جارنو التعليق على موافقة طهران إرسال الصندوقين لباريس.

وقالت المتحدثة: "إيران قطعت تعهدا في مارس. أظهروا استعدادا لنقل الصندوقين الأسودين، لكننا نريد أن نرى تحركا ملموسا من جانبهم".

والدول الأخرى المعنية بالتحقيق هي أوكرانيا وكندا والولايات المتحدة، وكانت كندا قد طالبت إيران في السابق لإرسال الصندوقين إلى فرنسا لتحليلهما.

ورفضت إيران في حينها تسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الخطوط الدولية الأوكرانية، التي أسقطت (بالخطأ) في الثامن من يناير بالقرب من طهران بصاروخ أرض-جو إيراني، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا، بينهم 55 مواطنا كنديا و30 مقيما إيرانيا دائما في كندا.

وفي مارس، أبلغت إيران وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة أنها سترسل الصندوقين إلى أوكرانيا.

المصدر: وكالات