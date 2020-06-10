 
مباشر
عاجل
العراق.. استهداف جديد للمنطقة الخضراء بصاروخ كاتيوشا

فرنسا ترصد 545 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا

أخبار العالم

فرنسا ترصد 545 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا
Reuters Gonzalo Fuentes
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o2n4

سجلت فرنسا 23 وفاة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء مقابل زيادة يومية بمعدل 53 حالة في المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين، ليبلغ إجمالي الوفيات 29319، في خامس أعلى حصيلة في العالم.

إقرأ المزيد
فرنسا.. تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا
فرنسا.. تسجيل 87 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأمس الثلاثاء تم تسجيل 87 حالة وفاة بالمرض الناجم عن الفيروس.

مع ذلك، زاد عدد حالات الإصابة بواقع 545 خلال اليوم الماضي، بعد أن ظل هذا الرقم تحت حاجز الـ500 خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155136.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا