فرنسا ترصد 545 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا
Reuters Gonzalo Fuentes
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سجلت فرنسا 23 وفاة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء مقابل زيادة يومية بمعدل 53 حالة في المتوسط خلال الأسبوعين الماضيين، ليبلغ إجمالي الوفيات 29319، في خامس أعلى حصيلة في العالم.
وأمس الثلاثاء تم تسجيل 87 حالة وفاة بالمرض الناجم عن الفيروس.
مع ذلك، زاد عدد حالات الإصابة بواقع 545 خلال اليوم الماضي، بعد أن ظل هذا الرقم تحت حاجز الـ500 خلال الأيام الثلاثة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 155136.
المصدر: "رويترز"