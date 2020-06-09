إيران.. هزة أرضية تضرب جنوبي البلاد

ضربت هزة أرضية بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، محافظة فارس جنوبي إيران.

وأفاد مراسلنا في طهران، بأن المعلومات الواردة بينت، أن "الهزة الأرضية وقعت على عمق 11 كم بالقرب من بلدة بيرم في محافظة فارس".

من جهته، أعلن مدير دائرة الإمداد في الهلال الأحمر الإيراني مهدي ولي بور، عن إرسال فريقي إنقاذ إلى المنطقة تحسبا لوقوع خسائر بشرية جراء الهزة.

وأكد سكان المدن القريبة من منطقة الهزة أنهم شعروا بها، في حين لم يتم الإعلان عن وقوع أي ضحايا أو أضرار.

المصدر: RT