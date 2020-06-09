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رئيس مجلس الشيوخ التشيكي يزور تايوان والصين تعلق

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رئيس مجلس الشيوخ التشيكي يزور تايوان والصين تعلق
Reuters David W Cerny
العاصمة التشيكية براغ - أرشيف
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يتوجه رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوس فيسترسيل إلى تايوان يصحبه وفد تجاري نهاية أغسطس المقبل، مما قد يزيد التوتر في علاقات بلاده مع الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.

وتلتزم تشيكيا بسياسة الصين واحدة، شأنها في ذلك شأن معظم الدول، لكنها تقيم علاقات غير رسمية مع تايوان، خاصة في مجالي الأعمال والعلوم.

وقالت السفارة الصينية في براغ: "هذا التحرك تدخل كبير في سيادة الصين ووحدة أراضيها".

وأضافت: "هذا التحرك ينتهك بشدة المعايير الأساسية للعلاقات الدولية والالتزامات السياسية الثنائية ويقوض الأساس السياسي للتعاون المستقبلي بين الصين وجمهورية تشيكيا".

المصدر: "رويترز"

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