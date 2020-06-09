وفاة رئيس بوروندي بنوبة قلبية

أعلنت حكومة بوروندي عن وفاة رئيس الجمهورية بيير نكورونزيزا جراء توقف نبض قلبه في 8 يونيو 2020.

وتشرت الحكومة البوروندية بيانا على حسابها في "تويتر" قالت فيه: تعلن حكومة جمهورية بوروندي ببالغ الحزن عن الوفاة غير المتوقعة لفخامة رئيس جمهورية بوروندي بيير نكورونزيزا، التي وقعت في مستشفى Cinquantenaire بمدينة كاروزي بعد توقف القلب في 8 يونيو 2020".

URGENT: Le Gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse le décès inopiné de Son Excellence Pierre Nkurunziza, Président de la République du Burundi, survenu à l’Hôpital du Cinquantenaire de Karusi suite à un arrêt cardiaque ce 8 juin 2020. pic.twitter.com/PP46kKzAM5 — Burundi Government (@BurundiGov) June 9, 2020

المصدر: RT