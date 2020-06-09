الأمم المتحدة تدعو اليابان لتأجيل قرار سكب المياه من محطة فوكوشيما في المحيط

دعا خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليابان إلى إرجاء تبني قرار نهائي بشأن تصريف المياه من محطة فوكوشيما -1، في مياه المحيط الهادئ، وذلك حتى إجراء مشاورات محلية ودولية معمقة.

وأضاف الخبراء، في بيان لهم اليوم الثلاثاء صدر في جنيف: "نحن قلقون للغاية بشأن، التقارير التي تفيد بأن الحكومة اليابانية، قامت بتسريع جدول العمل المتعلق بتصريف المياه الملوثة بالإشعاعات، وصبها في المحيط دون توفير الوقت، أو الفرصة لإجراء مشاورات جدية".

ووفقا للبيان، فإن "مصادر موثوقة" قالت إن تأجيل الألعاب الأولمبية في طوكيو بسبب فيروس كورونا قد أعطى الحكومة اليابانية الفرصة لتركيز الاهتمام على هذه القضية.

وتعتقد الأمم المتحدة، أن المشاورات الاجتماعية، حول هذا الموضوع كانت "غير كافية" من حيث الوقت، لمناقشة هذه القضية مع السكان المحليين في اليابان، وبشكل عام مع الجمهور في الدول المجاورة المتضررة من الحادث في محطة فوكوشيما -1 الكهروذرية، نظرا للقيود على خلفية الوباء.

المصدر: تاس