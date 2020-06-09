إيران.. إقالة المتحدث باسم وزارة الصحة لعدم التنسيق

أفاد مراسلنا في طهران بأن وزير الصحة سعيد نمكي، أقال المتحدث باسم الوزارة كيانوش جهانبور على خلفية "تصريحات إعلامية غير منسقة مع الوزارة".

وقال نمكي اليوم الثلاثاء إن أي تصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية تعتبر وجهة نظر رسمية للوزارة ووزير الصحة، لذا من الضروري التنسيق معي قبل عرض أي وجهات نظر في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وأصدر نمكي مرسوما بتعيين سيما سادات لاري، التي كانت تشغل منصب مساعدة لوزير الصحة في الشؤون الثقافية والطلابية، متحدثة جديدة باسم الوزارة.

ولم يحدد الوزير التصريحات التي تسببت في إقالة جهانبور.

وحسب وكالة "مهر"، فإنه الشخص المقال لم يشغل منصب المتحدث باسم الوزارة رسميا، بل تولى مسؤولية إبلاغ قرارات الوزارة خلال فترة كورونا باعتباره رئيس مركز الإعلام والعلاقات العامة التابعة لوزارة الصحة.

المصدر: RT + "مهر"