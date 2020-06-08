إقامة أول متحف أرمني في تركيا

شهدت ولاية هاتاي جنوب تركيا إقامة أول متحف أرمني في البلاد، رغم الخلافات التاريخية والسياسية بين تركيا وأرمينيا، بسبب اتهام الأخيرة الدولة العثمانية بإبادة الأرمن عام 1915.

وأقيم المتحف في قرية فاكيفلي الواقعة في بلدة سامسان داغ، التي احتضنت الأرمن لمئات السنين في تركيا ولا تزال تحافظ على وجودها، باحتفاظها وإحيائها لخصائصها الثقافية الأرمنية.

وأفاد رئيس وقف الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية بالقرية، جام شابار، بأن القرية تحيي الثقافة الأرمنية كما أنها تضم الأطياف الثقافية لكل الشعوب التي سكنت الأناضول، مفيدا أن متحف "جبل موسى" الذي تم إنشاؤه لا يمثل الثقافة الأرمنية فقط بل أنه يمزج ثقافات جميع الشعوب التي تستوطن الأناضول.

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وأضاف شابار أن المتحف بأكمله تأسس بالمستلزمات التي قدمها سكان القرية وأن المتحف أشبه بفيلم تاريخي قصير "ولهذا يتوجب التوجه بشكر خاص لسكان القرية. وحاليا انتهينا من المتحف، لكننا لم نستطع إقامة حفل افتتاحه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وبدخول تركيا مرحلة العودة للحياة الطبيعية سيكون المتحف مفتوحا أمام الزائرين. وفيما بعد سنقيم حفل افتتاح رسمي".

وذكر شابار أيضا أن الأراضي التي تأسست عليها تركيا ذات قيمة وأن جميع الإجراءات المتخذة ستعزز الوحدة، مشيرا إلى احتضان تاريخ الأناضول لسكان العالم الأوائل.

وشدد شابار على ضرورة الدفاع عن هذه القيم وإلا سيأتي آخرون لاختلاسها منهم قائلا: "لذا يتوجب علينا الدفاع عن قيمنا هذه كشعوب منطقة الأناضول. والدفاع عن هذا المتحف هو أحد أجمل هذه النماذج".

ويضم متحف جبل موسى الأرمني الأزياء التقليدية ومتعلقات تاريخية والمجوهرات ويعرض على الشاشات لقطات تشرح العادات والتقاليد.

يذكر أن تركيا ترفض حتى الآن أن تعترف بأن عمليات التهجير القسري للأرمن التي شهدتها أراضي الدولة العثمانية عام 1915 "إبادة عرقية"، خشية دفع تعويضات.

واكتسبت مؤخرا قضية "إبادة الأرمن" زخما قويا

ويسعى الأرمن للحصول على اعتراف دولي بتعرضهم لمجازر بين 1915 و1917 على يد العثمانيين تشكل إبادة أسفرت عن مقتل نحو 1,5 مليون أرمني.

المصدر:Zaman