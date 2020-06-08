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رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعافيه من كورونا

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رئيس وزراء أرمينيا يعلن تعافيه من كورونا
Reuters
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أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الاثنين أنه تعافى هو وأسرته من مرض كوفيد-19، وذلك بعد أسبوع من الكشف عن نتائج الفحوص التي أثبتت إصابتهم بالفيروس.

وكتب باشينيان عبر "فيسبوك": "حصلنا للتو على نتائج الاختبارات الجديدة لعائلتنا. النتائج سلبية بالنسبة لنا جميعا. كلنا بصحة جيدة حاليا ولدينا مناعة"، مضيفا أنه عاد للعمل كليا.

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وفي 1 يونيو أعلن باشينيان إصابته وأفراد عائلته بالفيروس، مشيرا إلى أنه لم تظهر لديهم أي أعراض للمرض.

وسجلت أرمينيا، الدولة الأكثر تضررا بالفيروس في منطقة جنوب القوقاز، 13325 إصابة و211 حالة وفاة حتى يوم الاثنين. وذكر باشينيان السبت أن نظام الرعاية الصحية في البلاد يعمل فوق طاقته، وأن 200 مريض لا يمكن للمستشفيات استقبالهم لعدم توفر أسرة فارغة.

المصدر: وكالات

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