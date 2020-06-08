آبي: قلقون للغاية إزاء الوضع في هونغ كونغ

أكد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أن بلاده تتابع الوضع في هونغ كونغ بقلق بالغ بعد أن سنت بكين قانونا أمنيا جديدا للمدينة، وشدد على أهمية الخطوات التي تدعم مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

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وقال آبي في كلمة للبرلمان اليوم الاثنين إن طوكيو قلقة للغاية، وأضاف: "هونغ كونغ شريك مهم جدا من حيث العلاقات الاقتصادية الوثيقة والعلاقات الإنسانية، ومن الضروري دعم النظام الأصلي دولة واحدة ونظامان، وأن تسير الأمور بشكل مستقر وديمقراطي".

جاءت تصريحات آبي بعد تقرير لوكالة "كيودو" للأنباء يوم الأحد نقل عن مسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى قولهم، إن اليابان قررت عدم الانضمام إلى هذه الدول في إصدار بيان يوبخ الصين على القانون الجديد الذي قد يهدد الحكم الذاتي والحريات التي تتمتع بها هونغ كونغ.

وكانت اليابان عبرت عن قلقها بشأن تحرك بكين في بيان صدر في 28 مايو، وهو اليوم الذي أقرت فيه الصين القانون، واستدعت السفير الصيني لتنقل إليه وجهة نظرها.

المصدر: "رويترز"