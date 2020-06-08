تسريب صورة لأردوغان خلال شبابه يحمل نعش أحد مشاهير تركيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال فترة شبابه.

ونشر الصحفي التركي حمزة تكين صورة لأردوغان يحمل نعش أحد الأشخاص قبل سنوات طويلة، مرفقة بتعليق: الصورة عام 1987 خلال تشييع الشاعر الإسلامي التركي جاهد ظريف أوغلو هل تستطيعون التعرف على من هو داخل الدائرة الحمراء؟".

ويعتبر جاهد ظريف أوغلو من أهم شعراء تركيا عرف بمسحته الإسلامية، لديه العديد من الأشعار التي أثرت في وجدان الأتراك، وتوفي عام 1987 بعد صراع مع مرض السرطان.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتسن لنا التأكد من صحة أن الرجل الذي في الصورة هو نفسه الرئيس التركي أو لا.

الصورة عام 1987 خلال تشييع الشاعر الإسلامي التركي جاهد ظريف أوغلو

هل تستطيعون التعرف على من هو داخل الدائرة الحمراء؟ pic.twitter.com/imBmjWeWIA — Hamza Tekin (@Hamza_tekin2023) June 7, 2020

المصدر: RT