وصول الطبيب الإيراني الأمريكي مجيد طاهري إلى طهران (فيديو+ صور)

وصل الطبيب الإيراني الأمريكي مجيد طاهري، اليوم الاثنين، إلى العاصمة طهران بعد أن أفرجت عنه واشنطن ضمن عملية تبادل سجناء بين البلدين.

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وأطلقت السلطات الإيرانية الخميس الماضي، سراح الأمريكي مايكل وايت المحتجز في إيران منذ 2018، في إطار اتفاق سمحت الولايات المتحدة بموجبه لطاهري بزيارة الجمهورية الإسلامية، في حالة نادرة من التعاون بين الطرفين.

وجاء الإفراج عن وايت، بعد يومين من ترحيل السلطات الأمريكية للأستاذ الجامعي الإيراني سيروس أصغري، الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة رغم تبرئته من تهمة سرقة أسرار تجارية.

المصدر: RT