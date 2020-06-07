"صنداي تايمز": سكريبال وابنته غادرا بريطانيا إلى نيوزيلندا بعد منحهما هوية جديدة

كشفت صحيفة "صنداي تايمز" أن المخابرات البريطانية رحلت العميل البريطاني السابق سيرغي سكريبال إلى نيوزيلندا، ليبدأ هناك حياة جديدة وبهوية أخرى.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، أن سكريبال وابنته يوليا انتقلا إلى نيوزيلندا بعدما قضيا أكثر من سنة في شقة سرية تابعة لجهاز المخابرات البريطاني MI6.

وقال أحد المصادر للصحيفة إن سكريبال وابنته تم منحهما أسمين وهوية وسيرة ذاتية ووثائق جديدة إضافة إلى تقديم المساعدة لهما لتمكينهما من بدء حياة جديدة في نيوزيلندا.

وكانت السفيرة البريطانية لدى موسكو ديبورا برونيرت، صرحت بأن سكريبال وابنته على قيد الحياة لكن مكان تواجدهما يظل في طي الكتمان.

يذكر أن السلطات البريطانية اتهمت موسكو بمحاولة تسميم سكريبال ضابط المخابرات الروسي السابق، الأمر الذي نفته السلطات الروسية جملة وتفصيلا.

المصدر: وكالات