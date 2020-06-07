أكثر من 400 ألف وفاة جراء كورونا في العالم والإصابات تقارب الـ7 ملايين

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم عتبة الـ400 ألف، فيما يلامس عدد الإصابات حد السبعة ملايين.

وحسب بيانات الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، توفى 400135 شخصا على الأقل في العالم جراء إصابتهم بالعدوى، فيما بلغ إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالوباء 6916233 حالة، بما في ذلك 3096328 حالة شفاء.

ويعود أكثر من 27% من إجمالي عدد الوفيات والإصابات بكورونا على مستوى العالم (109802 وفاة و1920061 إصابة) إلى الولايات المتحدة التي تتصدر بفارق هائل قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة.

المصدر: RT