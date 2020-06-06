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(تصحيح) الإعلان عن إصابة المتحدث باسم رئيس كازاخستان بكورونا

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(تصحيح) الإعلان عن إصابة المتحدث باسم رئيس كازاخستان بكورونا
Reuters Shamil Zhumatov
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أعلنت رئاسة جمهورية كازاخستان أن المتحدث باسم ( تعديل RT ) رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، يخضع للعلاج في المستشفى بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19.

وأكد بيريك أوالي المتحدث باسم رئيس كازاخستان بعد إعلان مرضه، عبر "تويتر" اليوم السبت، أن توكاييف البالغ 67 عاما يخضع لفحوص طبية منتظمة، مشيرا إلى أن السلطات اتخذت إجراءات إضافية للسلامة في مقر الرئاسة.

وأضاف أن "الرئيس يواصل عمله المعتاد وصحته ليست في خطر". 

وسجلت في كازاخستان حتى الآن 12511 إصابة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة.

والشهر الماضي خففت السلطات إجراءات العزل العام بعد استمرارها لشهرين، وأبقت على قواعد التباعد الاجتماعي ومددت إغلاق الحدود.

تنويه

نعتذر عن الخطأ الوارد في عنوان الخبر الأولي حول إصابة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، في حين أن المصاب ومن أعلن عن الإصابة هو المتحدث باسمه بيريك أوالي.

المصدر: رويترز

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