إسرائيل.. الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية، عن تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يعكس استمرارا في ارتفاع معدل الإصابات اليومية في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم السبت، رصد 144 إصابة جديدة بالفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، مقابل 133 إصابة في اليوم السابق.

وأصبح إجمالي عدد حالات كورونا التي تم تسجيلها في البلاد حتى الآن 17706، بما في ذلك 15042 حالة شفاء.

وتوفى شخص واحد جراء "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 292 حالة وفاة.

ولا يزال 29 مريضا بكورونا بحالة خطرة، بينهم 23 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ولفتت الوزارة إلى أن 16133 فحصا طبيا لتشخيص حالات كورونا أجريت في إسرائيل خلال اليوم الماضي، وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذا يعد أكبر عدد من الاختبارات خلال يوم واحد في البلاد منذ بداية الجائحة.

وعاود معدل الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل الارتفاع في الآونة الأخيرة، على خلفية تخفيف الحكومة القيود المفروضة للحد من انتشار الوباء.

وقررت الحكومة مؤخرا الامتناع عن تعليق عمل جميع المدارس في البلاد وإغلاق تلك المدارس فقط التي تفشى فيها الوباء.

وحتى الآن أغلقت الحكومة الإسرائيلية 92 مدرسة وروضة أطفال، وتم تشخيص إصابة 304 تلاميذ ومدرسين على الأقل بـ"كوفيد-19"، حسب بيانات وزارة الصحة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل