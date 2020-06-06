الهند تسجل نحو 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا في أعلى عدد للإصابات على أساس يومي

أعلنت السلطات الهندية اليوم السبت عن تسجيل 294 وفاة و9887 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة إلى 6642 وفاة و236657 إصابة.

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وتعد هذه أعلى زيادة يومية في عدد حالات الإصابة والوفاة في البلاد منذ بدء تفشي الوباء، في حين تعتبر منظمة الصحة العالمية أن الأعداد الكبيرة للإصابات بكورونا المسجلة في الهند، تشكل "نسبة متوسطة" قياسا بعدد سكانها.

وحسب بيانات وزارة الصحة ورعاية الأسرة، فقد غادر 114073 شخصا المستشفيات بعد تحسن حالاتهم، وبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 115942.

ودخلت المرحلة الخامسة من الإغلاق الوطني في الهند حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين الماضي، مع تخفيف العديد من القيود وإعادة فتح البلاد بطريقة تدريجية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أعلن في 25 مارس فرض إغلاق بمجمل أنحاء البلاد لاحتواء انتشار كوفيد-19، وتم تمديده أكثر من مرة، آخرها في 30 مايو.

المصدر: "شينخوا"