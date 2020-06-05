الصحة العالمية: معدل الإصابة بكورونا في الهند متوسط قياسا بعدد سكانها

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم الجمعة، أن الأعداد الكبيرة للإصابات بكورونا المسجلة في الهند، تشكل "نسبة متوسطة" قياسا بعدد سكانها.

وقال غيبريسوس خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمنظمة: "تسجيل 200 ألف مصاب بكورونا في الهند بعدد سكانها، يمثل نسبة متوسطة، بالمقارنة مع باقي الدول"، حيث يتجاوز عدد سكان الهند المليار و380 مليون نسمة.

وتجاوزت حصيلة ضحايا الوباء في الهند حتى أمس الخميس، عتبة الستة آلاف حالة وبلغت 6075 شخصا، بتسجيل 260 وفاة جديدة.

وتماثل 104106 أشخاص للشفاء من كورونا في الهند التي تحتل المرتبة السابعة في قائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة من حيث عدد الإصابات.

المصدر: "رويترز"