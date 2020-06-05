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"الصحة العالمية": الكمامات وحدها لن تحمي من فيروس كورونا

أخبار العالم

Reuters /FW1F/Catherine Evans
شعار منظمة الصحة العالمية
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قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن ارتداء الكمامات فقط، لن يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وشددت المنظمة في آخر تحديث لتوجيهاتها الصحية اليوم الجمعة على أن الكمامة ليست سوى واحدة من مجموعة من الأدوات التي يمكن أن تقلل من خطر انتقال الفيروس، ويجب ألا تعطي إحساسا زائفا بالحماية.

وقالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة الفنية بالمنظمة: "نحن ننصح الحكومات بتشجيع ارتداء عامة الناس للكمامة... لدينا أدلة الآن على أنه إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح، فإنه يمكن أن يشكل حاجزا للقطرات المعدية المحتملة".

وكانت المنظمة أفادت سابقا بأنها لا تملك أدلة حول نجاعة الكمامات بالنسبة للأشخاص الأصحاء الذي يرتدونها في أماكن عامة.

المصدر: "رويترز"

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