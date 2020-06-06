إسرائيل تخطط لبناء جدار ذكي مع غزة يعتمد على الروبوتات

ذكر موقع "إسرائيل ديفنس" في تقرير جديد، أن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي يعمل على تعزيز استخدام الوسائل القتالية المسيّرة في الجيش، وفقا لخطة "تنوفا" طويلة الأمد.

ووفقا للموقع، فإن "الجيش الإسرائيلي يعتزم البدء بالاعتماد على الروبوتات في حماية الحدود، حيث يخطط لبناء نموذج أولي للحدود الذكية والقاتلة كتجربة أولى مع قطاع غزة على مسافة تتراوح ما بين 5-10 كم".

ويتميز المشروع باستخدام حوامات ورادارات وأنظمة رصد ومراقبة متقدمة، كما سيتم تزويد الروبوتات بأسلحة نارية متنوعة، بهدف منح عناصر الرصد والتشغيل القدرة على التعامل مع الأحداث المختلفة على الحدود عن بعد، وبدون الحاجة لانتظار وصول قوات المشاة أو الدبابات.

وأوضح الموقع، أن "الحديث يدور عن خطوة من شأنها رفع قدرة الجيش على إغلاق الدائرة مع أي حدث على الحدود مع غزة، علاوة على أنه من شأنها تقليل نسبة تعرض حياة الجنود للخطر".

من جهتها، أوضحت مصادر مطلعة، أن "الحديث يدور عن مشروع لا زال في مراحله الأولية"، حيث انطلق بعد أشهر من المناقشات التي أجراها الجيش مع الصناعات العسكرية".

وسيشتري الجيش في إطار المشروع، طائرات مسيّرة من شركة كندية، ومنظومات أخرى من الشركات الأمنية الإسرائيلية المشاركة في المشروع، بما فيها شركة الصناعات الجوية وشركة "ألبيت".

المصدر: "معا"