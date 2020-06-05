إيران: التفاوض مع ترامب سم قاتل

اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أن التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سم قاتل".

وكتب رضائي في تغريدة على "تويتر": "لقد قال ترامب أن نأتي الآن ونتفاوض معه.. التفاوض معك سم حتى لو خرجت من المستنقع الذي صنعته بنفسك".

وأضاف: "أنت حاليا في المستنقع".

ترامپ گفته است که اکنون بیایید با من مذاکره کنید. شما از باتلاق خودساخته هم که بیرون بیایید مذاکره باشما سم است. فعلا که در باتلاق هستید. — محسن رضایی (@ir_rezaee) June 5, 2020

وسبق لترامب وشكر السلطات الإيرانية على الإفراج عن العنصر السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت المحتجز لديها منذ عامين، وخاطب طهران بالقول: "شكرا يا إيران. لا تنتظروا الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى. سأفوز فيها وستبرمون صفقة أفضل الآن".

المصدر: RT + وكالات