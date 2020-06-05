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إيران: التفاوض مع ترامب سم قاتل

أخبار العالم

إيران: التفاوض مع ترامب سم قاتل
AFP MANDEL NGAN
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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اعتبر أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، أن التفاوض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سم قاتل".

وكتب رضائي في تغريدة على "تويتر": "لقد قال ترامب أن نأتي الآن ونتفاوض معه.. التفاوض معك سم حتى لو خرجت من المستنقع الذي صنعته بنفسك".

وأضاف: "أنت حاليا في المستنقع".

وسبق لترامب وشكر السلطات الإيرانية على الإفراج عن العنصر السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت المحتجز لديها منذ عامين، وخاطب طهران بالقول: "شكرا يا إيران. لا تنتظروا الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى. سأفوز فيها وستبرمون صفقة أفضل الآن".

المصدر: RT + وكالات

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