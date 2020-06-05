فيديو ينشر للمرة الأولى.. ماذا قال الخميني للمرشد في آخر ليلة من عمره؟

نشر موقع المرشد الأعلى الإيراني تسجيلا صوتيا لشهادة علي خامنئي يتحدث فيها عن لقاء جمعه بمؤسس الجمهورية الإسلامية وأول مرشد لها روح الله الخميني في آخر عام من عمره.

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وفي الشهادة يتحدث خامنئي عن توجيه الخميني الكلام له بالقول: ستصبح قائدا، وذلك في حضور رؤساء السلطات الثلاث وكان خامنئي حينها رئيسا للجمهورية.

ويقول المرشد الإيراني علي خامنئي إن الخميني أجابه: "لا، الأمر ليس كذلك، أنت ستصبح القائد".

يضيف خامنئي: "لم آخذ هذا الكلام على محمل الجد، بقیت صامتا وأنظر، وخیم الصمت أیضا علی المكان".

وتابع المرشد الإيراني بالقول إن نجل الإمام الخميني، أحمد كان يجلس بجواره، وكان هو يجلس وجها لوجه مع الخميني، فتوجه إليه أحمد قائلا: "کیف تقول لا یوجد شخص آخر یصلح للقیادة؟ أنت تصلح والسيد موسوي أردبيلي يصلح أيضا للقيادة".

وأضاف خامنئي في شهادته: "بعد عدة أيام تجمع كل الأصدقاء في مكتبي، وجاء السيد هاشمي رفسنجاني قبلهم بقليل، وخاطبه متسائلا: ما هو تعليقك على طلب الإمام الخميني؟".

وقال خامنئي إنه لم يكن يذكر ما قاله الإمام الخميني لذلك سأل رفسنجاني عن أي طلب يتحدث، فأجابه رفسنجاني: "الإمام قال إنك ستصبح القائد"، مضيفا "لا يقول الإمام هذا الكلام بدون تفكير مسبق، ولا ينطق هذا الكلام عبثا هكذا".

وتابع خامنئي، "بعد مرور بضعة أشهر اجتمعنا مجددا، وتكرر نفس الكلام مرة أخرى، وأعتقد في ذلك الوقت لم يكن غير هاشمي رفسنجاني وأنا في القاعة وقلت له: إذا حدث هذا أنا لن أقبل مطلقا، تأكد من هذا. لم يخطر ببالي أبدا أن يطرح هذا الموضوع بهذا الشكل".

وبحسب رواية خامنئي، ففي الليلة التي توفي فها الخميني عاد الحديث حول الخلافة مجددا، وأصبح جادا هذه المرة، واجتمع مجلس خبراء القيادة وجرى انتخابه مرشدا جديدا للثورة الإيرانية، يختم المرشد الأعلى "جرى انتخابي، ولم يكن يخطر ببالنا أن هذا الأمر سيحدث بهذا الشكل".

المصدر: RT