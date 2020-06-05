مينيابوليس تعتزم "تفكيك" إدارة الشرطة

أعلن أعضاء المجلس البلدي في مينيابوليس الأمريكية، عن خطط "لتفكيك" إدارة الشرطة في المدينة، التي يتهم أحد ضباطها، بقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد.

وفي تغريدة على "تويتر"، كتب جيريما إليسون عضو المجلس وابن المدعي العام في ولاية مينيسوتا كيث إليسون: "عندما نفعل ذلك، لن نقوم بتعديل هذه المديرية من جديد. سنعيد التفكير جذريا في نهجنا تجاه الأمن الاجتماعي العام".

وأكدت رئيسة المجلس ليزا بندر، هذه المعلومات. وقالت: "نعم ، نحن سنقوم بتفكيك إدارة شرطة مينيابوليس واستبدالها بنموذج ثوري جديد للأمن العام".

Yes. We are going to dismantle the Minneapolis Police Department and replace it with a transformative new model of public safety. https://t.co/FCfjoPy64k — Lisa Bender (@lisabendermpls) June 4, 2020

بدورها ذكرت صحيفة "ستار تريبيون" المحلية أن مجلس المدينة سيصوت الجمعة على حزمة الإصلاحات الأولى في إدارة الشرطة.

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل إفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات بتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.

المصدر: نوفوستي