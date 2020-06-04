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إسبانيا تسجل 5 وفيات بفيروس كورونا

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إسبانيا تسجل 5 وفيات بفيروس كورونا
AFP Gabriel BOUYS
تدابير احترازية ضد كورونا في إسبانيا
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أعلنت السلطات الصحية الإسبانية اليوم الخميس عن تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و133 حالة.

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وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 334 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 240 ألفا و660.

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا كبيرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد 2 في الإحصائية المنشورة يوم 31 مايو وصفر حالات في 1 و2 يونيو، ووفاة واحدة أمس الأربعاء.

وسبق أن أوضحت الوزارة أن أعداد المتوفين والمصابين قد تشهد تغيرات معينة نظرا لاتباع أسلوب جديد لحساب الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: وكالات

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