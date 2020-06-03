إسبانيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا منذ 3 أيام

أعلنت إسبانيا، الأربعاء، تسجيل وفاة واحدة بفيروس كورونا المستجد بعد يومين من رصد صفر حالات جديدة في البلاد التي كانت تعتبر سابقا من أكبر بؤر التفشي في العالم.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، في بيانات جديدة نشرتها اليوم، بارتفاع حصيلة الوفيات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد بواقع حالة وفاة واحدة، لتصل إلى 21128 شخصا.

وشهدت إسبانيا، التي كانت من أكبر بؤر الجائحة في العالم، هبوطا كبيرا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سبق أن بلغ هذا العدد 2 في الإحصائية المنشورة يوم 31 مايو وصفر حالات في 1 و2 يونيو.

ويأتي هذا الانخفاض بعد أن تجاوزت حصيلة الوفيات على أساس يومي مرارا في وقت سابق مستوى 700 شخص.

كما ذكرت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 219 حالة جديدة، ليصل إلى 240326.

وتحتل إسبانيا المرتبة السادسة عالميا، بعد الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والبرازيل، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس، والخامسة من حيث الإصابات.

وسبق أن أوضحت الوزارة أن أعداد المتوفين والمصابين قد تشهد تغيرات معينة نظرا لاتباع أسلوب جديد لحساب الإحصائيات الخاصة بفيروس كورونا في البلاد.

المصدر: وكالات