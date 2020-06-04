ترامب يرد على ماتيس ويذكّر بلقبه "الكلب المسعور"

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على الهجوم اللاذع الذي شنه عليه جيمس ماتيس، وزير الدفاع السابق في إدارته، لافتا إلى أسباب "طرده" من منصبه.

جاء ذلك في تغريدتين لترامب، قال فيهما: "لعل الأمر المشترك الوحيد بيني وبين أوباما هو أننا حظينا بشرف طرد جيمس ماتيس، أكثر جنرال مبالغ في تقديره، طلبت منه تقديم الاستقالة وكان شعوري رائعا حول ذلك، كان لقبه أنه فوضوي ولم يعجبني وغيرته إلى لقب الكلب المسعور".

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وتابع ترامب في تغريدة أخرى: "قوته (ماتيس) لم تكمن في العسكرية، بل في العلاقات العامة الشخصية، أعطيته حياة جديدة وأمورا للقيام بها، ومعارك لينتصر بها، ولكنه نادرا ما فعل.. لم يعجبني أسلوبه في القيادة أو الكثير من الأمور الأخرى به، والكثيرون يوافقوني على ذلك، سعيد أنه ذهب".

Probably the only thing Barack Obama & I have in common is that we both had the honor of firing Jim Mattis, the world’s most overrated General. I asked for his letter of resignation, & felt great about it. His nickname was “Chaos”, which I didn’t like, & changed to “Mad Dog”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

...His primary strength was not military, but rather personal public relations. I gave him a new life, things to do, and battles to win, but he seldom “brought home the bacon”. I didn’t like his “leadership” style or much else about him, and many others agree. Glad he is gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

يأتي ذلك عقب تصريحات أطلقها ماتيس أمس الأربعاء، في ضوء الاحتجاجات التي تشهدها مناطق بأمريكا بعد مقتل جورج فلويد على يد الشرطة: "دونالد ترامب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين ولا يحاول حتى التظاهر بالقيام بذلك، عوضا عن ذلك هو يحاول أن يفرقنا.. نحن نشهد تداعيات ثلاث سنوات دون قيادة ناضجة".

المصدر: وكالات