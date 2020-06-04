إسبر يلغي سحب العسكريين من واشنطن

أعلن وزير شؤون الجيش الأمريكي رايان ماكارثي أن وزير الدفاع مارك إسبر ألغى القرار السابق للبنتاغون بسحب القوات من واشنطن، والتي تم نشرها على خلفية الاحتجاجات.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ماكارثي قوله، إنه أحيط علما بإلغاء القرار بعد حضور إسبر لاجتماع في البيت الأبيض ومناقشات في البنتاغون.

وأوضح ماكارثي أنه تلقى بلاغا بأن البنتاغون أمر بسحب نحو 200 عسكري من واشنطن وإرسالهم إلى القواعد صباح الأربعاء، وبعد ساعات أبلغه البنتاغون بإلغاء القرار.

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وقال ماكارثي لـ "أسوشيتد برس": "تتجه نيتنا في الوقت الراهن إلى عدم استخدام قوات الخدمة الفعلية، ولا نعتقد أننا نحتاج إليها في هذه اللحظة... ولكن من المجدي الحفاظ على قدرات احتياطية مستعدة وعلى مسافة قريبة".

وقد تم نقل نحو 1300 عسكري من الولايات القريبة إلى واشنطن ومحيطها بداية هذا الأسبوع على خلفية اندلاع أعمال عنف أثناء الاحتجاجات ضد عنف الشرطة، التي شهدتها العاصمة الأمريكية والكثير من المدن الأخرى على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا.

وكان إسبر قد أعرب عن معارضته لنشر قوات الجيش في المدن، الأمر الذي ألمح إليه دونالد ترامب في كلمة له يوم الاثنين الماضي، قائلا إنه سيأمر بذلك إن لم تقم السلطات المحلية بفرض النظام ووقف العنف في الشوارع.

وفي وقت لاحق خفف ترامب من لهجة تصريحاته، وقال يوم الأربعاء إنه لا يعتقد أنه سيكون من الضروري نشر الجيش في المدن لإنهاء أعمال العنف.

المصدر: أسوشيتد برس