بريطانيا.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار شمال لندن والشرطة تفتح تحقيقا
Reuters
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قالت الشرطة البريطانية إن 4 أشخاص، هم ثلاثة بالغين وطفل، أصيبوا بالرصاص في وقت متأخر يوم الأربعاء في شمال العاصمة لندن.
وأضافت قوات الأمن أنها فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه.
وأفادت في بيان بأن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.
#Brent— London 999 Feed (@999London) June 3, 2020
A young child and three adults have been rushed to hospital after they were shot in #Harlesden, north-west London.
Met Police say they were called at 9.45pm to Energen Close, #NW10, and found four people suffering gunshot injuries.
Their conditions are not yet known. pic.twitter.com/JA3zIQ51YJ
المصدر: رويترز