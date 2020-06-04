 
مباشر

بريطانيا.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار شمال لندن والشرطة تفتح تحقيقا

أخبار العالم

بريطانيا.. إصابة 4 أشخاص بينهم طفل في إطلاق نار شمال لندن والشرطة تفتح تحقيقا
Reuters
بريطانيا.. إصابة 4 أشخاص في إطلاق النار شمال لندن والشرطة تفتح تحقيقا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0vc

قالت الشرطة البريطانية إن 4 أشخاص، هم ثلاثة بالغين وطفل، أصيبوا بالرصاص في وقت متأخر يوم الأربعاء في شمال العاصمة لندن.

وأضافت قوات الأمن أنها فتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسبابه.

وأفادت في بيان بأن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى  الآن.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا