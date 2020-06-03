مظاهرة تضامنا مع جورج فلويد في ستوكهولم

تظاهر آلاف الأشخاص بوسط العاصمة السويدية ستوكهولم تضامنا مع المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

وجرت المظاهرة مساء الأربعاء في ساحة سيرغيلتورغ في العاصمة السويدية، ثم انقسم المتظاهرون إلى مجموعات صغيرة، اشتبكت واحدة منها مع الشرطة قرب محطة مترو بوسط المدينة.

ومنعت الشرطة السويدية مجموعة أخرى من المتظاهرين من الوصول إلى القصر الملكي.

ولم ترد على الفور معلومات عن موقوفين.

يذكر أن العديد من المدن حول العالم شهدت مظاهرات تضامنا مع المحتجين الأمريكيين ضد عنف الشرطة والعنصرية، الذين يواصلون المظاهرات منذ عدة أيام في المدن الأمريكية على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد أثناء القبض عليه بطريقة قاسية من قبل الشرطة.

وشهدت مدن أمريكية كثيرة اشتباكات بين المحتجين والشرطة وأعمال عنف، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفيتها بنشر قوات الجيش لوقف الاحتجاجات.

المصدر: نوفوستي