عشرات آلاف المتظاهرين يحتجون في لندن ضد العنصرية واشتباكات أمام مقر رئيس الوزراء (فيديو)

شارك عشرات آلاف الأشخاص، اليوم الأربعاء، في احتجاجات حاشدة في العاصمة البريطانية لندن ضد العنصرية وتعسف قوات الأمن، تخللها اشتباكات محدودة بين متظاهرين وعناصر الشرطة.

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وانطلقت مسيرة واسعة في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي من منتزه "هايد بارك" إلى ساحة البرلمان، تضامنا مع الاحتجاجات التي تعم الولايات المتحدة وأشعلها مقتل المواطن الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، البالغ 46 عاما جراء عملية احتجازه بطريقة خشنة على يد عناصر شرطة في مدينة مينيابوليس يوم 25 مايو.

وتوجهت حشود المتظاهرين مساء إلى "داونينغ ستريت" حيث مقر رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون، واندلعت عند مدخل الشارع المؤدي إلى المقر، اشتباكات محدودة بالأدي بين عدد من المحتجين وعناصر في قوات الأمن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن احتجزت عقب الاشتباكات عددا من المحتجين، ليسود بعدها هدوء حذر في المنطقة، مشيرة إلى أن الاحتجاجات كانت سلمية تماما قبل هذا الحادث.

وتأتي الاحتجاجات تحت شعار "حياة السود مهمة" بينما يردد المتظاهرون شعارات ضد العنصرية وسياسة السلطات وأخرى مثل "لا أستطيع التنفس"، وهي الكلمات التي تلفظها فلويد خلال عملية القبض عليه بينما كان أحد ضباط الشرطة البيض يضع ركبته على عنقه.

المصدر: وكالات