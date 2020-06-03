السويد تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بكورنا بأكثر من 2000 حالة و74 وفاة

أعلنت السلطات السويدية تسجيل أكثر من ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليكون بذلك أعلى معدل يومي للإصابات بالفيروس منذ تفشيه في البلاد.

ووفقا للبيانات، تم تسجيل 2214 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 40803، كما تم تسجيل 74 حالة وفاة جراء الفيروس ليصبح إجمالي الوفيات 4542.

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وكانت السلطات قد سجلت أمس الثلاثاء 775 إصابة جديدة بالفيروس والوفيات 65 حالة.

المصدر: وكالات