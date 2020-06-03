عميد الدبلوماسية الأوروبية يحدد المواجهة الأكثر تأثيرا على العالم في القرن الـ21

كشف الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عما يعتبره المواجهة الدولية الأكثر تأثيرا على العالم في القرن الـ21.

وأعرب بوريل، في مقابلة أجرتها معه اليوم الأربعاء صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، عن قناعته بأن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين ستصبح من أهم العناصر في صورة العالم في القرن الحالي، مشيرا إلى أن "قسوة" التصرفات الصينية ازدادت مرارا خلال العام الأخير، بالتزامن مع تنشيط الدبلوماسية الصينية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "أظهر الفيروس أن المواجهة بين الولايات المتحدة والصين ستشكل القرن الـ21، وأصبحت التهديدات من قبل واشنطن والرد عليها بشدة من بكين واقعا جديدا".

وشدد بوريل على ضرورة أن يبلغ الاتحاد الأوروبي الصين بصراحة عندما تتصرف الأخيرة بشكل لا يرضي بروكسل، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بكين ليست منافسة لبروكسل فقط، بل وشريكة لا بديل عنها، رغم الخلافات بين الطرفين في مجالات كثيرة.

وأبدى عميد الدبلوماسية الأوروبية تأييده لمواصلة الحوار مع الصين، قائلا: "لدى بكين رؤية مختلفة للتعددية، لكن بوسعنا التوصل إلى اتفاق في كثير من المجالات مثل حماية البيئة، ولكان سيسرني إبرام صفقة في مجال الاستثمار نتفاوض عليها حاليا".

المصدر: زود دويتشه تسايتونغ