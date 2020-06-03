 
مباشر

ألمانيا.. تصاعد في معدلات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا

أخبار العالم

ألمانيا.. تصاعد في معدلات الإصابة والوفيات اليومية بفيروس كورونا
Reuters
ألمانيا- أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o0md

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 342 إصابة جديدة و29 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وجاء في بيان المعهد: "تم تسجيل 342 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 182370، كما تم تسجيل 29 حالة وفاة، ليصبح إجمالي الوفيات في البلاد جراء الفيروس 8551".

إقرأ المزيد
ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 182028
ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 182028

وتظهر البيانات الجديدة ارتفاعا في المعدل اليومي للإصابات والوفيات بواقع 342 إصابة مقارنة بـ213 إصابة أمس الثلاثاء، و29 وفاة اليوم الأربعاء مقارنة مع 11 حالة وفاة أمس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا