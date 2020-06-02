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بريطانيا تحذر الصين من اتخاذ خطوة تحدد مسارها المستقبلي في هونغ كونغ

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بريطانيا تحذر الصين من اتخاذ خطوة تحدد مسارها المستقبلي في هونغ كونغ
RT
العلمان البريطاني والصيني
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حذرت بريطانيا الصين من اتخاذ خطوة تحسم مسارها ولا يمكنها العدول عنها بشأن هونغ كونغ، قائلة إن بكين يجب أن تتراجع وأن تفي بالتزاماتها الدولية تجاه المستعمرة البريطانية السابقة.

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وقال دومينيك راب، وزير الخارجية البريطاني أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء: "الكرة في ملعب حكومة الصين، ويتعين عليها تحديد خياراتها".

وأضاف أن "بإمكانها عبور خط حاسم وانتهاك الحكم الذاتي وحقوق سكان هونغ كونغ، أو يمكنها التراجع وتفهم المخاوف السائدة في المجتمع الدولي، وأن تكون على قدر المسؤولية كعضو رائد في المجتمع الدولي".

وتابع راب: "لا نسعى لمنع صعود نجم الصين، نحن أبعد ما نكون عن ذلك، نرحب بالصين كعضو رائد في المجتمع الدولي ونتطلع للعمل معها في كل المجالات، من التجارة إلى التغير المناخي".

المصدر: رويترز

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