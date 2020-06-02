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الرئيس الفنزويلي يعلن عن زيارة قريبة لإيران لتوقيع اتفاقيات تعاون

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الرئيس الفنزويلي يعلن عن زيارة قريبة لإيران لتوقيع اتفاقيات تعاون
Reuters Manaure Quintero
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، أنه سيزور إيران قريبا لتوقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وقطاعات أخرى.

وقال مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: "من واجبي الذهاب بنفسي لتوجيه الشكر إلى الشعب الإيراني". لكنه لم يحدد موعدا للزيارة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إرسال إيران 5 ناقلات تحمل الوقود إلى فنزويلا، التي تعيش أزمة خانقة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وكذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي تعيشها منذ سنوات.

المصدر: رويترز

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