الرئيس الفنزويلي يعلن عن زيارة قريبة لإيران لتوقيع اتفاقيات تعاون
Reuters Manaure Quintero
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، أنه سيزور إيران قريبا لتوقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وقطاعات أخرى.
وقال مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: "من واجبي الذهاب بنفسي لتوجيه الشكر إلى الشعب الإيراني". لكنه لم يحدد موعدا للزيارة.
ويأتي هذا الإعلان بعد إرسال إيران 5 ناقلات تحمل الوقود إلى فنزويلا، التي تعيش أزمة خانقة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وكذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي تعيشها منذ سنوات.
المصدر: رويترز