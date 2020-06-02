الرئيس الفنزويلي يعلن عن زيارة قريبة لإيران لتوقيع اتفاقيات تعاون

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم الاثنين، أنه سيزور إيران قريبا لتوقيع اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة وقطاعات أخرى.

وقال مادورو في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: "من واجبي الذهاب بنفسي لتوجيه الشكر إلى الشعب الإيراني". لكنه لم يحدد موعدا للزيارة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إرسال إيران 5 ناقلات تحمل الوقود إلى فنزويلا، التي تعيش أزمة خانقة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وكذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي تعيشها منذ سنوات.

المصدر: رويترز