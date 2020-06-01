ترامب: سأنشر قوات الجيش في المدن إن فشلت السلطات في وقف العنف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيأمر بنشر قوات الجيش في شوارع المدن الأمريكية في حال فشلت السلطات المحلية في السيطرة على العنف في البلاد.

وقال ترامب في كلمة له، يوم الاثنين، بشأن موجة الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها البلاد على إثر مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا: "سأحشد كل الموارد الفدرالية، سواء المدنية أو العسكرية، لوقف أعمال الشغب والنهب".

وأشار ترامب إلى أن سلطات بعض الولايات فشلت بضمان الأمن وحماية المناطق، مضيفا أنه قال لحكام الولايات إن الوقت حان للسيطرة على الشوارع من خلال انتشار أمني كثيف.

وأكد ترامب أنه كلف حكام الولايات بنشر قوات الحرس الوطني في الشوارع، مشيرا إلى أنه في حال رفضت سلطات المدن تلك الإجراءات، فإنه سينشر قوات الجيش "لحل المشكلة بسرعة".

كما أعلن ترامب عن نشر آلاف عناصر الشرطة العسكرية والمدنية في واشنطن من أجل وقف أعمال الشغب والنهب وتدمير الممتلكات.

وأكد كذلك أنه سيتم تطبيق حظر التجوال اعتبارا من الساعة السابعة مساء بشكل صارم.

يتبع...