ترامب يترجل خارج البيت الأبيض حيث يتظاهر الآلاف من المحتجين!

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض راجلا في وقت تشهد المنطقة تظاهرات عنيفة، احتجاجا على مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد أثناء اعتقال خشن على يد الشرطة الأمريكية.

وغادر الرئيس ترامب البيت الأبيض ومشى متجها إلى كنيسة سانت جون في واشنطن.

وحمل الرئيس الأمريكي الكتاب المقدس بينما وقف أمام الكنيسة الأسقفية قبالة البيت الأبيض، بعد جولة للحصول على فرصة لالتقاط الصور إلى جانب وزيري الدفاع والعدل.

يأتي ذلك أثناء الاحتجاجات المستمرة أمام البيت الأبيض في واشنطن، على عدم المساواة العرقية في أعقاب وفاة فلويد.

المصدر: RT