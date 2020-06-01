إصابة موظف في مكتب نتنياهو بفيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاختبارات أثبتت إصابة موظف في المكتب بفيروس كورونا، دون أن يذكر ما إذا كان نتنياهو قد خالط هذا الموظف أم لا.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو، اليوم الاثنين: "يجري القيام باستقصاء وبائي وهو سيعطي إرشادات ملائمة عمن خالطوا" هذا الموظف.

وكان نتنياهو قد عزل نفسه في وقت سابق بسبب التخوف من الإصابة بفيروس كورونا في واقعتين منفصلتين، إحداهما في مارس الماضي بعد مخالطة مساعد مصاب وبعد ذلك في أبريل بعد تشخيص إصابة وزير الصحة في ذلك الوقت بكورونا.

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وأظهرت التحاليل عدم إصابة نتنياهو بكورونا في المرتين. وتشترط وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل عام ضرورة العزل الذاتي لمدة 14 يوما بالنسبة لأي شخص كان قريبا من شخص مصاب.

يذكر أن إسرائيل سجلت أكثر من 17100 حالة إصابة بفيروس كورونا و285 حالة وفاة. وارتفع عدد الإصابات خلال الأسبوع المنصرم بموازاة رفع القيود المفروضة لمنع انتشار الفيروس. وحذر نتنياهو من إعادة فرضها في حال استمر هذا الاتجاه.

المصدر: رويترز