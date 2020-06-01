 
مباشر

الصين تصف أمريكا بـ"مدمنة انسحاب"

أخبار العالم

الصين تصف أمريكا بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o06c

قالت الصين اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أصبحت "مدمنة انسحاب" وذلك في أعقاب قرار الأخيرة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، للصحفيين: "الولايات المتحدة أصبحت مدمنة انسحاب من المنظمات والمعاهدات".. الانسحاب هذا يكشف عن السعي إلى ممارسة سياسة القوة والانفرادية".

إقرأ المزيد
ترامب يعلن قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية
ترامب يعلن قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم الجمعة قطع علاقات بلاده مع منظمة الصحة العالمية، واتهمها بأنها أصبحت "دمية" في يد الصين.

ونفت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اتهامات ترامب لها بأنها روجت "معلومات مضللة" نشرتها الصين بشأن الفيروس.

ويأتي قرار الولايات المتحدة الانسحاب من منظمة الصحة العالمية، التي مقرها بجنيف، وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن تفشي فيروس كورونا ومسائل التجارة وحقوق الملكية.

وانسحب ترامب سابقا، من كل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ومن اتفاقية المناخ دولية، ومن الاتفاق النووي الإيراني، كما عارض اتفاقية للأمم المتحدة بشأن الهجرة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا