بايدن من موقع الاحتجاجات في ولاية ديلاوير: دعونا نحول ألمنا إلى غاية
زار نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، موقع التظاهرات في ولاية ديلاوير الأمريكية، احتجاجا على مقتل مواطن من ذوي البشرة السمراء، على يد شرطي في ولاية مينيسوتا.
وفي ختام زيارته إلى مدينة ويلمينغتون، كتب بايدن، المرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي، بموقع "إنستغرام": "نحن شعب يعاني من الألم، لكن علينا ألا نسمح لهذا الألم بتدميرنا.. نحن شعب غاضب، لكن لا يمكننا أن نسمح لغضبنا هذا بأن يبتلعنا.. نحن أمة مستنزفة، لكننا لن نسمح لاستنزافنا بالتغلب علينا".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
We are a nation in pain, but we must not allow this pain to destroy us. We are a nation enraged, but we cannot allow our rage to consume us. We are a nation exhausted, but we will not allow our exhaustion to defeat us. The only way to bear this pain is to turn all that anguish to purpose. And as President, I will help lead this conversation — and more importantly, I will listen, just as I did today visiting the site of last night's protests in Wilmington.
وتابع: "السبيل الوحيد لتحمل هذا الألم هو تحويله إلى غاية. وأنا كرئيس سأساعد على خوض هذا الحوار، والأهم من ذلك أنني سأسمع، كما فعلت اليوم وأنا أزور مكان الاحتجاجات الليلية في ويلمينغتون".
وفرضت سلطات 40 مدينة في الولايات المتحدة حظر التجوال لاحتواء الاحتجاجات العارمة التي بدأت بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول إفريقية، على يد رجال أمن في ولاية مينيسوتا.
المصدر: إنترفاكس