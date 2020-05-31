واشنطن تعلن حظر التجوال.. وقوات الحرس الوطني تستعد للنزول إلى الشوارع

أعلنت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن، موريل باوسر، حظر التجوال على مستوى مقاطعة كولومبيا من الساعة 11 مساء يوم الأحد 31 مايو، وحتى الساعة 6:00 من صباح يوم الاثنين 1 يونيو.

وأضافت باوسر عبر صفحتها في "تويتر": "وضعت قوات الحرس الوطني قيد الاستعداد لدعم شرطة العاصمة".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت شرطة العاصمة أن 17 شخصا اعتقلوا خلال أعمال الشغب، ومنذ مساء الجمعة حتى صباح الأحد تعرض أكثر من 60 من موظفيهم في العاصمة لمقذوفات مختلفة رماها المتظاهرون. وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، أعلنت العمدة أنها لن تفرض حظر التجول بسبب عدم التزام المخالفين للقانون بذلك.



أعمال الشغب في واشنطن



تزامنا مع الاشتباكات مع الشرطة، تواصلت الاحتجاجات التي استمرت يومين أمام البيت الأبيض.

وفي هذا السياق، تم ليلة السبت في العاصمة، تعزيز التواجد الأمني بضباط إضافيين، وتم تطويق الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض.

وفي البداية، كانت المسيرات سلمية في الغالب، ولكن بحلول المساء بدأ المتظاهرون يتصرفون بعنف أكبر، حيث كانوا في كثير من الأحيان يرمون زجاجات بلاستيكية على الشرطة، فارغة في الغالب أو بالماء، لكن البعض ملأها بالحجارة الصغيرة.

المصدر: تاس